Оппозиция России предупредила, что каждый день компромиссов с агрессором грозит повышением его ставок в мире

Кроме того, было высказано мнение, что режиму Владимира Путина в России неизбежно придет конец. Однако попытки сохранения власти Путина могут стать вызовом для всего демократического мира.

Такое мнение озвучил российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка, передает Обозреватель.

"Агония путинского режима может оказаться страшной. Но проблема в том, что мы проходили это 80 лет назад, перед Второй мировой войной: любая попытка умилостивить агрессора, искать компромиссы – она приводит к тому, что ставки повышаются. Каждый день промедления повышает цену, которую мы должны заплатить за то, чтобы избавиться от этой угрозы", – считает он.

При этом, подчеркнул Каспаров, указанная угроза уже давно вышла за границы России и касается не только будущего ее граждан. Более того, это даже не вопрос того, что случится с гражданами Беларуси, которые героически борются с другом Путина, нелегитимно избранным президентом Александром Лукашенко.



"Это даже не вопрос Украины, которая, безусловно, страдает, потому что путинские лоббисты и эмиссары продолжают подрывную деятельность, направленную на ликвидацию украинской государственности. Это, на самом деле, вопрос безопасности всего свободного мира, включая США", – убежден Каспаров.

Он также добавил, что пока у власти Путин, конфликты никуда не денутся, ведь для него конфликт – это единственный способ укрепления собственной власти, повышения авторитета. Это его кислород и он, как нелюдь дышит углекислым газом.

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