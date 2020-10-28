Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР" заявил, что президент России молится за боевиков

По его словам, именно это якобы поможет ему избежать тюремного наказания за убийство украинцев и "выйти сухим их воды".

Такое странное заявление писатель сделал в 2019 году в интервью изданию 66.ru.

Террорист также добавил, что Россия полна людей, которых не сажают.

"Нам ничего не будет за Донбасс и устранение украинцев. Потому что Путин в самом начале сходил в храм и поставил свечку за ополченцев Донбасса. А потом запросто могут взять и посадить. И это будет по закону", - сказал он.

Также Прилепин прокомментировал значение Путина для российского государства.

"У нас не абсолютизм. Путин на наше общее счастье или несчастье. Путин — это Ельцин Центр и колоссальные вложения в оборонку, Крымнаш и либералы на ключевых местах. Путин — это цветущая сложность", - отметил он.

Также ранее сообщалось, что российский писатель, бывший террорист "ДНР" Захар Прилепин раскрыл секреты террористов ''Л/ДНР''

В частности, он заявил, что в ближайшем будущем Россия не намерена сдавать псевдореспублики на Донбассе, поскольку вложила в них много ресурсов.

По его словам, речь идет не только о деньгах, но и о военной и других способах поддержки террористов.

Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.