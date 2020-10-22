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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, как происходил ее побег из Беларуси

По ее словам, ей поступали угрозы, когда она собирала по стране подписи на выдвижение в президенты. Примечательно, что она указала на след Украины в этом происшествии.

Так, в интервью журналистке Ирине Шихман на Youtube-канале она заявила, что увезла детей из Беларуси в Литву из-за угроз по телефону с украинского номера (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Раздается звонок. Там голос, что говорит: "попросили вас предупредить, если вы продолжите этим заниматься – вас посадят, а детей заберут в детдом", – вспоминала Тихановская.

Она добавила, что собеседник по телефону не представился, назвав себя "знакомый вашего знакомого". Тихановская подчеркнула, что звонок поступил из украинского мобильного номера, возможно, из Украины.

"Меня выбило это из колеи на полдня. Я была уверена, что разворачиваю авто и едем обратно в Минск", – поделилась она и добавила, что потом с ней созвонились и предложили помочь, чтобы вывезти детей из страны.

Также ранее сообщалось, что кандидатка в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская намерена посетить Украину.

По ее словам, визит планируется провести после местных выборов, которые пройдут 25 октября.

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.