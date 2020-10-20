В США выдвинули официальные обвинения офицерам РФ из-за хакерских атак против ряда разных стран мира

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции США.

Так, 19 октября 2020 года Департамент юстиции США выдвинул официальные обвинения шестерым российским офицерам, которые проходят службу в составе Главного центра специальных технологий (в/ч 74455) ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ), обвинив их в совершении глобальных кибератак против США, Украины, Франции, Грузии, Южной Кореи, Великобритании и других стран, а также в распространении опасных вирусных программ, которые повлекли миллиардные убытки в различных странах мира.

Известно, что в обвинительном акте фигурируют российские военные Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Артем Очиченко, Петр Плискин и Анатолий Ковалев.

В США заявили, что никто в мире не использует так пагубно и безответственно собственные кибервозможности, как РФ.

"Ни одна страна не использовала свои кибервозможности в качестве оружия столь пагубно и безответственно, как Россия", - заявил помощник генерального прокурора США Джон Демерс во время оглашения обвинительного акта.

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