Президент Владимир Зеленский высказался об амнистии на Донбассе

По его словам, амнистия на Донбассе коснется не всех, а только тех граждан, на чьих руках нет крови.

Об этом он заявил в послании к Верховной Раде Украины 20 октября, передает Обозреватель.

"Страшное слово" амнистия" – не обо всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. Им нужен четкий сигнал – не стоит бояться, достойное будущее – только с Украиной", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что все украинцы должны понимать, что будет после освобождения и возвращения оккупированных территорий.

"Мы начнем безопасную реинтеграцию... Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего – об ответственности", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, амнистия - мера, применяемая по решению органа государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.

Также ранее сообщалось, чтоВладимир Зеленский резко ответил депутатам, которые недовольны идеей народовластия в Украине. Зеленский напомнил, что одним из пунктов его программы было народовластие, которое должно, по его словам, вернуть народу доверие к власти.

В зале Верховной Рады кто-то из нардепов начал шуметь, на что отреагировал президент: "Езжайте в Россию, если вам там нравится".

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.