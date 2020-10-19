Российские власти приняли решение о военной помощи официальному Еревану
В частности, СМИ сообщают о переброске российской тяжелой бронетехники в Армению транзитом через территорию Ирана.
Например, издание MiddleEastWatch на своей странице в сети Twitter опубликовало видео колонны с военной техникой, которая на железнодорожных платформах направляется в порт Махачкалы для переброски на кораблях морем в Иран (чтобы увидеть видео доскрольте до конца страницы).
"Россия доставляет по морю бронетехнику, танки и другую военную технику из Махачкалы в Иран. Сейчас они направляются в Армению и доставляются через иранско-армянскую границу", - сказано в сообщении MiddleEastWatch.
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Сейчас существует лишь единственный способ доставить военную помощь для Армении - через Иран. Поэтому Россия пользуется этой возможностью, чтобы перебросить тяжелую технику для армии Армении. Нет слов, чтобы описать, очередную подлость России.
Также ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана отчиталось о захвате огромной партии российского оружия и техники, которая предназначалась для армянских военных.
Техника и оружие были найдены на одной из захваченных азербайджанскими военными позиций. Армяне бросили склады при отступлении.
Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.
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