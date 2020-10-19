Российские власти приняли решение о военной помощи официальному Еревану

В частности, СМИ сообщают о переброске российской тяжелой бронетехники в Армению транзитом через территорию Ирана.

Например, издание MiddleEastWatch на своей странице в сети Twitter опубликовало видео колонны с военной техникой, которая на железнодорожных платформах направляется в порт Махачкалы для переброски на кораблях морем в Иран (чтобы увидеть видео доскрольте до конца страницы).

"Россия доставляет по морю бронетехнику, танки и другую военную технику из Махачкалы в Иран. Сейчас они направляются в Армению и доставляются через иранско-армянскую границу", - сказано в сообщении MiddleEastWatch.

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Сейчас существует лишь единственный способ доставить военную помощь для Армении - через Иран. Поэтому Россия пользуется этой возможностью, чтобы перебросить тяжелую технику для армии Армении. Нет слов, чтобы описать, очередную подлость России.

Также ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана отчиталось о захвате огромной партии российского оружия и техники, которая предназначалась для армянских военных.

Техника и оружие были найдены на одной из захваченных азербайджанскими военными позиций. Армяне бросили склады при отступлении. 

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.