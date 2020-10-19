Российские власти приняли решение о военной помощи официальному Еревану

В частности, СМИ сообщают о переброске российской тяжелой бронетехники в Армению транзитом через территорию Ирана.

Например, издание MiddleEastWatch на своей странице в сети Twitter опубликовало видео колонны с военной техникой, которая на железнодорожных платформах направляется в порт Махачкалы для переброски на кораблях морем в Иран (чтобы увидеть видео доскрольте до конца страницы).

"Россия доставляет по морю бронетехнику, танки и другую военную технику из Махачкалы в Иран. Сейчас они направляются в Армению и доставляются через иранско-армянскую границу", - сказано в сообщении MiddleEastWatch.

Сейчас существует лишь единственный способ доставить военную помощь для Армении - через Иран. Поэтому Россия пользуется этой возможностью, чтобы перебросить тяжелую технику для армии Армении. Нет слов, чтобы описать, очередную подлость России.

Russia is transporting armored vehicles, tanks and other military equipments by sea from Makhachkala, into Iran. Now, they are on their way into Armenia being delivered through the Iranian/Armenian border. #Russia #Armenia #azarbaijan #Iran pic.twitter.com/4mZz00LSxv — MiddleEastWatch (@MiddleEastWatc1) October 16, 2020

Также ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана отчиталось о захвате огромной партии российского оружия и техники, которая предназначалась для армянских военных.

Техника и оружие были найдены на одной из захваченных азербайджанскими военными позиций. Армяне бросили склады при отступлении.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

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