Российское командование начало ужесточать требования по боеготовности местных "резервистов" на оккупированном Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Так, по информации Главного управления разведки Минобороны, командование российско-оккупационных войск ужесточает требования по боевой подготовке так называемого "военнообязанного населения" в "ДНР" и "ЛНР".

По данным разведки, с этой недели на полигонах 1-го и 2-го армейских корпусов оккупантами начато проведение сборов, к которым предполагается привлечь максимальное количество "резервистов".

Более того, на оккупированных территориях Донбасса мужчины в возрасте до 35 лет теперь не смогут устроиться на работу, не пройдя предварительно двухнедельные сборы.

"Российские оккупационные администрации довели до руководителей "государственных" учреждений и предприятий требование о запрете трудоустройства мужчин в возрасте до 35 лет без прохождения этих двухнедельных сборов", - сообщает украинская разведка.

Ранее сообщалось, что главарь "ДНР" Денис Пушилин "узаконил" изъятие земельных участков жителей Донбасса для государственных нужд. Согласно так называемому указу Пушилина, земельные участки будут изыматься "для государственных нужд".

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.