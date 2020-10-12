Армения чуть не поссорилась с Грузией из-за региона Джавахетия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в эпицентре нового международного скандала: на этот раз страна едва не поссорилась с Грузией из-за Джавахетии.

Так, Никол Пашинян опубликовал в соцсети фотографии с акций в поддержку действий Еревана в Нагорном Карабахе, которые были сделаны в разных частях мира.

При этом представители армянской национальности выходили на акции также и в грузинском регионе Джавахетия, который на сегодняшний день входит в состав Грузии. Этот регион включает в себя край Самцхе-Джавахети, который расположен на юге Грузии и граничит с Арменией и Турцией. Именно это и стало причиной скандала - на странице Пашиняна грузинский регион изначально был подписан на армянский манер - "Джавакх". Так Джавахетию называют местные армяне, которые не признают эту землю грузинской территорией.

Грузины возмутились этим инцидентом и начали писать гневные комментарии, обвиняя премьер-министра Армении в пропаганде сепаратизма на грузинской земле.

"В Грузии нет Джавакха, а есть Самцхе-Джавахети. Эта земля была, есть и будет грузинской. Армения - террористическая страна", - писали в комментариях к публикации Пашиняна.

Впоследствии глава правительства Армении все же отредактировал запись и указал правильное название региона.

Как известно, ранее Пашинян заявил, что территория Нагорного Карабаха уже никогда не будет азербайджанской. Глава армянского правительства уверен, что армия Азербайджана уничтожает мирных жителей Нагорного Карабаха, и те уже якобы никогда не захотят быть в составе этой страны.

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