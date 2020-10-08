У Вірменії заявили, що Нагірний Карабах вже ніколи не повернеться під контроль Баку

Як передає Politeka, про це сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю російським ЗМІ.

Оцінюючи шанси такого сценарію, Пашинян заявив, що це "на 100% виключено".

"Це вже виключено. 100%", - зазначив глава вірменського уряду.

Політик стверджує, що столиця НКР Степанакерт і інші населені пункти практично цілодобово знаходяться під обстрілом з боку азербайджанської армії.

За його словами, від обстрілів страждають мирні жителі, сотні з них вже отримали поранення, втратили свої будинки і були змушені тікати.

"Це виходить за всі рамки. Ви розумієте, якщо Азербайджан твердить, що Нагірний Карабах є його частиною, і вони реально думають, що карабахці і азербайджанці можуть жити один з одним, то виходить, що вони руйнують свої ж міста", - заявив він.

Глава вірменського уряду переконаний, що такий підхід "ще раз підкреслює, що Нагірний Карабах не може і не буде ніколи в складі Азербайджану".

Він також натякнув, що Росія може надати Вірменії нову зброю.

"Як я вже говорив, Росію і Вірменію пов'язують союзницькі відносини, невід'ємним компонентом яких є також військово-технічне співробітництво", - наголосив Пашинян.

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