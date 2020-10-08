В Армении заявили, что Нагорный Карабах уже никогда не вернется под контроль Баку

Как передает Politeka, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью российским СМИ.

Оценивая шансы такого сценария, Пашинян заявил, что это "на 100% исключено".

"Это уже исключено. 100%", - отметил глава армянского правительства.

Политик утверждает, что столица НКР Степанакерт и другие населенные пункты практически круглосуточно находятся под обстрелом со стороны азербайджанской армии.

По его словам, от обстрелов страдают мирные жители, сотни из них уже получили ранения, потеряли свои дома и были вынуждены бежать.

"Это выходит за все рамки. Вы понимаете, если Азербайджан утверждает, что Нагорный Карабах является его частью, и они реально думают, что карабахцы и азербайджанцы могут жить друг с другом, то получается, что они разрушают свои же города", - заявил он.

Глава армянского правительства убежден, что такой подход еще раз подчеркивает, что Нагорный Карабах не может и никогда не будет в составе Азербайджана".

Он также намекнул, что Россия может предоставить Армении новое оружие.

"Как я уже говорил, Россию и Армению связывают союзнические отношения, неотъемлемым компонентом которых является также военно-техническое сотрудничество", - подчеркнул Пашинян.

Как известно, конфликт за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном длится уже 30 лет, однако месяц назад армии обеих стран начали ожесточенные бои за эту землю. Азербайджан в данном конфликте заручился поддержкой Турции, а Армения - России.

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