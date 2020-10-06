Британский миноносец HMS Dragon прошел через Босфор и вошел в Черное море

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице наблюдателей за кораблями Cavit Ege Tulça в Twitter.

"Судно HMS Dragon Королевского флота класса Darling с управляемым ракетным комплексом типа 45 HMS Dragon D 35 прошло через Стамбульский канал на север в направлении Черного моря", - говорится в сообщении.

Цели и задачи пребывания судна в акватории Черного моря пока что не озвучиваются.

📸 HMS Dragon enters the Black Sea: @RoyalNavy Daring class Type 45 Guided Missile Destroyer @HMSDragon #D35 transited #Istanbul strait northbound towards Black Sea (18:00Z). pic.twitter.com/rgLiHcqHUy — Cavit Ege Tulça (@egetulca) October 4, 2020

СМИ уже сообщают, что корабли Черноморского флота РФ тщательно отслеживают передвижение данного судна Королевского флота

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