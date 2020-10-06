Британский миноносец HMS Dragon прошел через Босфор и вошел в Черное море
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице наблюдателей за кораблями Cavit Ege Tulça в Twitter.
"Судно HMS Dragon Королевского флота класса Darling с управляемым ракетным комплексом типа 45 HMS Dragon D 35 прошло через Стамбульский канал на север в направлении Черного моря", - говорится в сообщении.
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Цели и задачи пребывания судна в акватории Черного моря пока что не озвучиваются.
СМИ уже сообщают, что корабли Черноморского флота РФ тщательно отслеживают передвижение данного судна Королевского флота
Напомним, ранее украинские спецназовцы вместе с американскими десантниками в рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенние усилия-2020» отработали заброс диверсионной группы водолазов в тыл противника в крымском направлении.
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