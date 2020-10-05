Кравчук не сделал того, чего требовалось

Известная писательница Оксана Забужко сделала резкое заявление об экс-президенте Украины Леониде Кравчуке

По ее мнению, Россия попыталась использовать главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и его бывшего первого зама Витольда Фокина для "обнуления" Украины.

Об этом украинская писательница написала на своей странице в Facebook, вспоминая о первом Майдане, который вспыхнул в 1990 году.

"Я тоже подозреваю, что свежая попытка "обнулить" украинскую государственность на уровень палеозои, то есть Кравчука с Фокиным, – это заказ Москвы. Эти двое тогда были на хорошем счету у Кремля", – отметила Забужко.

Писательница Оксана Забужко считает, что в 1990 году Кравчук испугался украинцев, которые вышли на протест, больше, чем Москвы.

"Поэтому через год в Беловежской пуще наотрез отказался от "обновленного Союза", предварительно заручившись результатами референдума", – подчеркнула она.

Забужко отметила, что сейчас "Москва дает Кравчуку шанс исправить свои ошибки, допущенные в 1990 году, и разоружиться перед органами".

"Это типично чекистское мифологическое мышление еще сталинского разлива. Но из этого сценария ничего у них не выйдет. Опоздали, проехали", – подытожила писательница на своей странице в сети.