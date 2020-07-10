Українська письменниця Оксана Забужко заявила про цинічну зраду Заходу

За її словами, Захід у 2014 році "облажався" перед Україною, так як не зміг визнати агресію Росії в повному обсязі.

Про це вона заявила 2017 року в інтерв'ю виданню "Крим. Реалії".

"...Захід в 2014 році "облажався", а Україна не "облажалася". Я не кажу про українську державу і про український політичний клас. Я кажу про українське суспільство, громадянське суспільство, яке зробило інстинктивний вибір тоді на користь опору агресору з РФ і в користь "немає агресору", але це було, мабуть, як раз всім! Повірте, я спілкуюся з західними політиками так само, причому різних кіл і різних груп", - підкреслила вона.



Також раніше повідомлялося, що Оксана Забужко розкрила гірку історію відносин між Україною і Росією. На її думку, Донбас почали відокремлювати від України задовго до 2014 року.

Вона додала, що в Донецьку навіть ресторани української кухні не було, а це свідчить про те, що регіон наперед "зачищали" від будь-яких ознак того, що це Україна.

Вона додала, що інформаційне захоплення українського ефірного простору почалося ще в 2000-2004 роках. За її словами, " мінімум 15 років триває захоплення Росією українського інформаційного простору".