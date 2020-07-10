Украинская писательница Оксана Забужко заявила о циничном предательстве Запада

По ее словам, Запад в 2014 году "облажался" перед Украиной, так как не смог признать агрессию России в полном объеме.

Об этом она заявила 2017 года в интервью "Крым. Реалии".

"...Запад в 2014 году "облажался", а Украина не "облажалась". Я не говорю об украинском государстве и об украинском политическом классе. Я говорю об украинском обществе, гражданском обществе, которое сделало инстинктивный выбор тогда в пользу сопротивления агрессору из РФ и в пользу "нет агрессору", но это было, видимо, как раз всем! Поверьте, я общаюсь с западными политиками так же, причем разных кругов и различных групп", - подчеркнула она.



Также ранее сообщалось, что Оксана Забужко раскрыла горькую историю отношений между Украиной и Россией. По ее мнению, Донбасс начали отделять от Украины задолго до 2014 года.

Она добавила, что в Донецке даже ресторана украинской кухни не было, а это свидетельствует о том, что регион наперед "зачищали" от каких-либо признаков того, что это Украина.

Она добавила, что информационный захват украинского эфирного пространства начался еще в 2000-2004 годах. По ее словам, " минимум 15 лет продолжается захват Россией украинского информационного пространства".