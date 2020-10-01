Известный журналист Айдер Муждабаев пояснил, как украинцам отомстить за Крым и Донбасс
По его мнению это можно будет сделать, если Западная Европа перестанет покупать российский газ. По его мнению, против России Запад еще не вводил настоящих санкций.
Об этом он рассказал в интервью 2018 года для издания "Апостроф".
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"Путин пребывает в состоянии абсолютного операционного недоверия – все понимают, что с ним нельзя всерьез о чем-то договориться, но при этом оказывать серьезное давление, чтобы свалить его власть, Запад еще не решился. Как только это решение будет принято, события по Крыму и Донбассу будут развиваться совсем иначе", - пишет Муждабаев.
Муждабаев убежден, что налогоплательщики Западной Европы невольно финансируют российский режим. Как только этого не будет - мир будет иметь дело с совершенно другой Россией, значительно менее агрессивной.
"Яйцо российского Кощея находится в Западной Европе, которая является спонсором российского режима. Российское сырье, которое приобретает Западная Европа, кормит Путина с его карательной системой и армией. Снаряды и пули, которые летят в сторону Украины, экипировка "зеленых человечков" – это все куплено на деньги налогоплательщиков Западной Европы, которыми она расплачивается за газ", - пояснил он.
Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.
Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.
Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.