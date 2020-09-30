Ряд зарубежных компаний объявил плохую новость для Российской Федерации

В частности, в Минпромторге России подтвердили, что ряд иностранных компаний, которые поставляли летное оборудование для гражданских самолетов российского авиастроения, отказываются работать с РФ даже без санкций, пишет "Интерфакс".

Сегодня, 30 сентября, на конференции, это подтвердил представитель Минпромторга России Василий Шпак. Отмечается, что российские авиастроители получили отказы от крупных компаний, которые поставляли готовые конструкции для самолетов с Запада.

Шпак подчеркнул, что многие сделали это негласно и заверили, что в будущем не станут продлевать контракты с РФ. Он пояснил, что западным партнерам не понадобились даже санкции, чтобы пойти на такой шаг. Также Шпак предупредил, что следующий сектор, который столкнется с подобными проблемами, будет – микроэлектроника, где все пути к рынку Запада будут закрыты.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в рамках недели высокого уровня выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и призвал смягчить существующие санкции.

Но на следующий день США сообщили об усилении ограничений для восьми граждан и семи компаний, связанных с Россией. Указаны три причины: злонамеренная деятельность в киберпространстве, вмешательство в американские выборы, а также агрессия в отношении Украины.

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