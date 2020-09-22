Россия отобрала Крымский полуостров у Украины бандитским путем

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил писатель и публицист Борис Миронов (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца)

"Какие основания могут быть для того, чтобы претендовать нам на Крым и говорить, что мы более достойны Крыма, чем Украина?", - задался вопросом писатель еще в 2018 году.

По его словам, аннексия Крымского полуострова не что иное, как бандитский захват.

"Мы получали земли дипломатическим путём, умелой работой дипломатов, т.е. мы по-разному получали земли. Больше мы их открывали и защищали, по-разному, но никогда, я подчеркиваю – никогда, к великому нашему стыду, до 2014-го года, мы не воровали земли бандитским путём", - отметил писатель.

Миронов подчеркнул, что Крым - это украинская территория.

"А как можно назвать этих «вежливых зелёных человечков», которыми хвастался Путин, как не бандой, потому что вооруженный человек без государственных шевронов и без погон – это бандит, и мы по-бандитски захватили Крым, исконно принадлежавший Украине", - заявил писатель.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Алексей Герман-младший сделал неожиданное заявление об Украине.

Так, он заявил, что в Украине есть "определенный культурный геноцид Восточной Украины".

При этом он затронул тему войны на Донбассе, упрекнув украинцев. Кроме того, он вступился за боевиков на Донбассе, обвинив Украину в расколе.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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