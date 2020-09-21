У Кремля нет никаких оснований считать оккупированный Крым своей территорией, так как до Екатерины II не существовало самой России

Как передает Politeka, об этом сказал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью "Апострофу".

Он назвал посягательство России на Крым неприемлемым и аргументировал свое мнение.

"Абсолютно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, ведь до Екатерины II там России и не было. Особенно в свете того, что Россия использует силу с целью изменения суверенных международно признанных границ", - сказал американский военный.

Генерал также подчеркнул, что силы НАТО должны расширяться в акватории Черного моря - это необходимо для эффективного противостояния России.

"Три НАТОвских члена в регионе - Турция, Румыния и Болгария – поддерживают украинский суверенитет, но этого недостаточно для эффективного противодействия России. Альянс работает в регионе – и не только в военной, но и в дипломатической и экономической сферах", – уверен Ходжес.

Он также пояснил, что согласно условиям международных конвенций в акватории Черного моря имеет право на пребывание крайне ограниченное количество кораблей НАТО. На фоне этого, по его словам, приходится разрабатывать альтернативные механизмы сдерживания России и уделять больше внимания союзникам НАТО, особенно Турции.

Он подчеркнул, что именно эта страна является той точкой, где пересекаются европейское, Черноморское и ближневосточное направления стратегии НАТО.

"Альянсу приходится принимать это во внимание и учитывать турецкие интересы", – подытожил генерал США.

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