В свое время он активно "топил" за Россию

Катастрофическая ситуация с водой в оккупированном Крыму выгнала на пикеты даже тех, кто еще шесть лет назад всячески радовался возвращению в «родную гавань»

Среди них – и атаман «Крымского казачества» Сергей Акимов, который с плакатом разгуливал возле правительственного здания в центре Симферополя. Фотографию опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday.

На снимке Акимов в маске держит в руках листы бумаги с надписями, на одной из которых, кстати, есть орфографическая ошибка: «Синия бочка это не решение проблемы! Дайте воду!».

Атаманы просят воды!

Симферополь сейчас

Прозревший до кристальной слезы,бывший рашколюб и кавалер медали"за взятие Крыма" pic.twitter.com/uGfKA5GCa1 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 17, 2020

«Атаманы просят воды! Симферополь сейчас Прозревший до кристальной слезы,бывший рашколюб и кавалер медали "За взятие Крыма"», – говорится в подписи к кадру.

Таким образом бывший сторонник «Крымской весны» дает понять, что огромные синие бочки, которые поставили во дворах Симферополя, ситуацию с дефицитом воды никак не решают.

Акимов довольно известный персонаж и «житель» базы «Миротворца». Он был активным сторонником российской власти в Крыму и даже получил за это медаль. Однако со временем у него сложились, мягко говоря, натянутые отношения с оккупационными властями, и в одном из интервью он признавался, что при Украине ему жилось лучше.

«Они (российская власть Крыма) умудрились за эти пять лет развалить все. На сегодняшний день с Крымом происходит какая-то беда. Ничего хорошего, в принципе не делается: грабят, уничтожают Крым. Мы видим, что творятся застройки непонятные какие-то, вырубают леса. В общем, много того, чего не происходило при Украине», – заявил он в интервью годичной давности.

В комментариях к фотографии поддержки Акимова не наблюдается.

«Пришло время учить историю, в частности причины присоединения Крыма к Украине. История повторяется!», «Вода сразу за камнями с неба, поищите», «Когда голосовали о последствиях не думали, а теперь решить не могут проблему, которую решить можно было заранее», «У них там серьезные проблемы не только с водой, но и с изыком», – иронизируют пользователи.

Напомним, оккупанты устроили беспредел в Крыму, местные забили тревогу.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.