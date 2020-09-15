Белорусский чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов резко высказался о протестах в Беларуси и жестокости силовиков

По его словам, жестокие избиения протестующих против режим Александра Лукашенко не должны остаться безнаказанным. Он добавил, что никогда не простит и не поймет действий силовиков. Чемпион также вспомнил, что со многими из них вместе тренировался.

Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Хочу обратиться ко всем представителям единоборств. Все мы сильные ребята и можем постоять за себя и за своих близких, например, если на нас кто-то нападет на улице. Но когда это делают те, кто должен нас защищать, да и еще бьют с невероятной жестокостью, стреляют, калечат, зверски издеваются, насилуют и унижают… Какими бы мы не обладали титулами, использовать свои навыки в ответ, мы не хотим! Многие из этих ребят делили с нами спортивные залы, ринги, татами, борцовские ковры. Увиденное просто перевернуло мое сознание. Это сложно понять и нельзя простить", - отметил он.

Он добавил, что его ужасает то, что многие его знакомые остаются равнодушными к протестам в Беларуси. Спортсмен отмечает, что хочет скорейшего мира, но не может спокойно тренироваться, когда в Беларуси происходит беззаконие.

"Сейчас уже речь идёт не о том, кто за, а кто против. Речь идёт о справедливости, свободе и правах человека, а также честной игре по правилам. И невозможно сейчас просто взять и продолжить тренироваться, как ни в чем не бывало. Какой смысл? Самооборона бессильна против беззакония!", - отметил чемпион.

Напомним, Лукашенко хотел взять под контроль Украину, Туск раскрыл детали.

Как сообщала Politeka, Лавров разразился бредом об "украинских экстремистах" в Беларуси.

Также Politeka писала, что Соскин объяснил, почему Украина должна разорвать связи с режимом Лукашенко.