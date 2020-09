View this post on Instagram

Поступок, за который я был удостоен диплома Fair Play, набрал миллионы просмотров и тысячи комментариев. Большинство из них были о том, что в Беларуси настоящие, честные, мирные и добрые люди! Хочу обратиться ко всем представителям единоборств. Все мы сильные ребята и можем постоять за себя и за своих близких, например, если на нас кто-то нападет на улице. Но когда это делают те, кто должен нас защищать, да и ещё бьют с невероятной жестокостью, стреляют, калечат, зверски издеваются, насилуют и унижают… Какими бы мы не обладали титулами, использовать свои навыки в ответ, мы не хотим! Все это просто перевернуло мое сознание. Многие из этих ребят делили с нами спортивные залы, ринги, татами, борцовские ковры. Там мы были равными. Там были правила. Было уважение, и побеждал сильнейший. И когда мы кого-то из них побеждали, мы не издевались и никого не калечили. Мы всегда после поединка жали друг другу руки! Я не знаю, какие мотивы побудили людей в форме к такой невероятной жестокости. Это сложно понять и нельзя простить. И очень хочется верить, что те из них, у кого есть честь и совесть, сделают правильный выбор. Покаются в содеянном пока не поздно! Еще мне очень жаль, что люди разделились. К сожалению, некоторые из наших спортсменов, с которыми я дружу, остаются равнодушными. Ребята, я все равно вас всех ценю и уважаю, также хочу, чтобы все быстрее закончилось, и мы жили мирно и счастливо, добывали для своей любимой страны медали на международной арене... Но сейчас уже речь идёт не о том, кто за, а кто против. Речь идёт о справедливости, свободе и правах человека, а также честной игре по правилам. И невозможно сейчас просто взять и продолжить тренироваться, как ни в чем не бывало. Какой смысл?Самооборона бессильна против беззакония! Мы можем и хотим защитить наших детей, родителей, наших граждан по закону и справедливости. Но сейчас этот закон не работает!! Найдите в себе силы и посмотрите правде в глаза. За вас это никто другой не сделает! @sos_by_2020 #спортсменыснародом #sos_by #sos_by_2020