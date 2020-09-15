Білоруський чемпіон світу та Європи з самбо Степан Попов різко висловився про протести в Білорусі та жорстокість силовиків

За його словами, жорстокі побиття протестувальників проти режиму Олександра Лукашенка не повинні залишитися безкарним. Він додав, що ніколи не пробачить і не зрозуміє дій силовиків. Чемпіон також згадав, що з багатьма з них разом тренувався.

Про це він розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Поступок, за который я был удостоен диплома Fair Play, набрал миллионы просмотров и тысячи комментариев. Большинство из них были о том, что в Беларуси настоящие, честные, мирные и добрые люди! Хочу обратиться ко всем представителям единоборств. Все мы сильные ребята и можем постоять за себя и за своих близких, например, если на нас кто-то нападет на улице. Но когда это делают те, кто должен нас защищать, да и ещё бьют с невероятной жестокостью, стреляют, калечат, зверски издеваются, насилуют и унижают… Какими бы мы не обладали титулами, использовать свои навыки в ответ, мы не хотим! Все это просто перевернуло мое сознание. Многие из этих ребят делили с нами спортивные залы, ринги, татами, борцовские ковры. Там мы были равными. Там были правила. Было уважение, и побеждал сильнейший. И когда мы кого-то из них побеждали, мы не издевались и никого не калечили. Мы всегда после поединка жали друг другу руки! Я не знаю, какие мотивы побудили людей в форме к такой невероятной жестокости. Это сложно понять и нельзя простить. И очень хочется верить, что те из них, у кого есть честь и совесть, сделают правильный выбор. Покаются в содеянном пока не поздно! Еще мне очень жаль, что люди разделились. К сожалению, некоторые из наших спортсменов, с которыми я дружу, остаются равнодушными. Ребята, я все равно вас всех ценю и уважаю, также хочу, чтобы все быстрее закончилось, и мы жили мирно и счастливо, добывали для своей любимой страны медали на международной арене... Но сейчас уже речь идёт не о том, кто за, а кто против. Речь идёт о справедливости, свободе и правах человека, а также честной игре по правилам. И невозможно сейчас просто взять и продолжить тренироваться, как ни в чем не бывало. Какой смысл?Самооборона бессильна против беззакония! Мы можем и хотим защитить наших детей, родителей, наших граждан по закону и справедливости. Но сейчас этот закон не работает!! Найдите в себе силы и посмотрите правде в глаза. За вас это никто другой не сделает! @sos_by_2020 #спортсменыснародом #sos_by #sos_by_2020

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"Хочу звернутися до всіх представників єдиноборств. Всі ми сильні хлопці і можемо постояти за себе і за своїх близьких, наприклад, якщо на нас хтось нападе на вулиці. Але коли це роблять ті, хто повинен нас захищати, та й ще б'ють з неймовірною жорстокістю, стріляють, калічать, по-звірячому знущаються, ґвалтують і принижують... Якими б ми не володіли титулами, використовувати свої навички у відповідь, ми не хочемо! Багато з цих хлопців ділили з нами спортивні зали, ринги, татамі, борцівські килими. Побачене просто перевернуло мою свідомість. Це складно зрозуміти і не можна пробачити", - зазначив він.

Він додав, що його жахає те, що багато його знайомих залишаються байдужими до протестів у Білорусі. Спортсмен зазначає, що хоче якнайшвидшого миру, але не може спокійно тренуватися, коли в Білорусі відбувається беззаконня.

"Зараз вже мова йде не про те, хто за, А хто проти. Йдеться про справедливість, свободу і права людини, а також чесну гру за правилами. І неможливо зараз просто взяти і продовжити тренуватися, як ні в чому не бувало. Який сенс? Самооборона безсила проти беззаконня!",- зазначив чемпіон.

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