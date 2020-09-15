Білоруський чемпіон світу та Європи з самбо Степан Попов різко висловився про протести в Білорусі та жорстокість силовиків

За його словами, жорстокі побиття протестувальників проти режиму Олександра Лукашенка не повинні залишитися безкарним. Він додав, що ніколи не пробачить і не зрозуміє дій силовиків. Чемпіон також згадав, що з багатьма з них разом тренувався.

Про це він розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Хочу звернутися до всіх представників єдиноборств. Всі ми сильні хлопці і можемо постояти за себе і за своїх близьких, наприклад, якщо на нас хтось нападе на вулиці. Але коли це роблять ті, хто повинен нас захищати, та й ще б'ють з неймовірною жорстокістю, стріляють, калічать, по-звірячому знущаються, ґвалтують і принижують... Якими б ми не володіли титулами, використовувати свої навички у відповідь, ми не хочемо! Багато з цих хлопців ділили з нами спортивні зали, ринги, татамі, борцівські килими. Побачене просто перевернуло мою свідомість. Це складно зрозуміти і не можна пробачити", - зазначив він.

Він додав, що його жахає те, що багато його знайомих залишаються байдужими до протестів у Білорусі. Спортсмен зазначає, що хоче якнайшвидшого миру, але не може спокійно тренуватися, коли в Білорусі відбувається беззаконня.

"Зараз вже мова йде не про те, хто за, А хто проти. Йдеться про справедливість, свободу і права людини, а також чесну гру за правилами. І неможливо зараз просто взяти і продовжити тренуватися, як ні в чому не бувало. Який сенс? Самооборона безсила проти беззаконня!",- зазначив чемпіон.

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