И не станешь спорить с такими выводами...

Журналист Айдер Муждабаев объяснил, как разошлись пути Украины и РФ

По его словам, Российская Федерация на сегодняшний день не имеет ничего общего с цивилизованным миром, кроме одежды и техники.

Такое мнение он озвучил еще в 2018 году, передает Обозреватель.

«Россия сегодня — это Германия 1939-40 годов. У неё из общего с цивилизованным миром — лишь одежда да техника, ментально общего почти не осталось», - отметил журналист.

Он подчеркнул, что также сильно разошлись миры коллег-журналистов из России и Украины.

"Настолько разошлись уже наши миры, что даже самые близкие раньше коллеги друг друга не понимают. Причина — диаметрально разные цели работы, диаметрально разные аудитории, даже если брать т.н. "российских либералов". Работать на эти две аудитории одновременно становится все более невыполнимой задачей», - подчеркнул Муждабаев.

Также ранее сообщалось, что Айдер Муждабаев жестко прошелся по украинцам, выступающим в России. По его мнению, выступления украинских артистов в России - это выступления в тылу врага, поддержка политики врага и плевок в душу Украины.

По его словам, до тех пор, пока украинские артисты будут выступать на оккупированных территориях и в РФ, люди не позволят им нормально проводить концерты по всей территории Украины. Он отметил, что это выступления в тылу врага, это поддержка политики врага по Украине.

Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.