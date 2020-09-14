Журналист Айдер Муждабаев объяснил, как разошлись пути Украины и РФ
По его словам, Российская Федерация на сегодняшний день не имеет ничего общего с цивилизованным миром, кроме одежды и техники.
Такое мнение он озвучил еще в 2018 году, передает Обозреватель.
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«Россия сегодня — это Германия 1939-40 годов. У неё из общего с цивилизованным миром — лишь одежда да техника, ментально общего почти не осталось», - отметил журналист.
Он подчеркнул, что также сильно разошлись миры коллег-журналистов из России и Украины.
"Настолько разошлись уже наши миры, что даже самые близкие раньше коллеги друг друга не понимают. Причина — диаметрально разные цели работы, диаметрально разные аудитории, даже если брать т.н. "российских либералов". Работать на эти две аудитории одновременно становится все более невыполнимой задачей», - подчеркнул Муждабаев.
Также ранее сообщалось, что Айдер Муждабаев жестко прошелся по украинцам, выступающим в России. По его мнению, выступления украинских артистов в России - это выступления в тылу врага, поддержка политики врага и плевок в душу Украины.
По его словам, до тех пор, пока украинские артисты будут выступать на оккупированных территориях и в РФ, люди не позволят им нормально проводить концерты по всей территории Украины. Он отметил, что это выступления в тылу врага, это поддержка политики врага по Украине.
Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.
Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.
Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.