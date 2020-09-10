Серебряная призерка Олимпиады-2012 Наталия Лещик рассказала о происходящем в Беларуси

Она призналась, что подписала открытое письмо с заявлением против насилия в Беларуси. К этому ее вынудили события в стране.

25-летняя белоруска не смогла проигнорировать того, что случилось на улицах Минска. Об этом она рассказала в интервью для издания Sport24.

"Невозможно молчать. Я буду говорить, даже если потеряю многое. Увиденное в августе... Мы увидели сейчас, что происходит на улицах, в тюрьмах. Эти пытки невозможно забыть. Не представляю, каково людям, которые стали жертвами. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этим. Все это не сказки и не фейки. У нас вообще в стране все очень боятся говорить. Чаще всего высказываются те, кто вне страны", – рассказала она.





Также ранее сообщалось, что футболист БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в стране.

"Россия, не надо помогать Беларуси, отстаньте, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!" – написал Драгун.

Он признался, что уже больше недели плохо спит из-за того, что происходит в Беларуси. Ему стыдно за то, что творили силовики Лукашенко с ни в чем не виноватыми людьми.

Напомним, Лукашенко припугнул белорусов "запретом русского языка", намекнув на Украину.

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления.

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода.