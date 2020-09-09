Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", назвал главный запрет по Владимиру Путину в России

Он убежден, что в России есть свобода слова, но при этом нельзя обсуждать личную жизнь президента страны Владимира Путина. Он отметил, что в РФ якобы "представлены все точки зрения от Шендеровича, Улицкой до Проханова (российские писатели - прим.ред.)".

Такое заявление он сделал 2019 года в интервью изданию 66.ru.

Скандальный писатель убежден в том, что в Европе нет свободы слова, а всех несогласных там "засовывают в дыру". В то же самое время, он добавил, что в России такого нет и россиянам якобы дозволено буквально все. Только-вот забыл тероррист, что в России нет реальной свободы слова и существует жесткая политическая цензура, а любые протесты заканчиваются избиением силовиками людей.

"Мы можем обсуждать все. Такого нет в Европе. Там тебя просто засунут в дыру. Там радикалы и анархисты — под табу. Нам можно очень многое. Но нельзя обсуждать личную жизнь Путина - это табу", — признался Прилепин.

При этом он заявил, что оппозиционеры со своими компроматами нужны, чтобы "уравновешивать систему".

"Навальный, "Эхо Москвы", "Новая газета" и вся эта условная Болотная площадь — конечно, да. Они под присмотром, и они нужны, чтобы люди, которые им верят, выпускали пар. Им государство платит деньги, у них есть свои взгляды… Это меньшинство, но очень влиятельное. Если все сфокусировать в одно обидное слово, то они — Антироссия. Они хотят, чтобы Россия была не такой, какой она была в течение тысячи лет", — в частности сказал он.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.



