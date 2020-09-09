Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич высказалась о российской интеллигенции

Она призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением властей в ее стране - Беларуси.

Ее обращение появилось на сайте белорусского ПЭН-центра.

"Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему в России молчат, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья", – говорится в ее заявлении.

Она также подчеркнула, что на данный момент не осталось никого из ее друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета опозиции – "все либо в тюрьме, либо выброшены за границу". По ее словам, последним взяли члена совета Максима Знака.

"Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других", – отметила Алексиевич.

Белорусская писательница добавила, что они с коллегами не готовили переворот, а хотели не допустить раскола в Беларуси, и чтобы в обществе начался диалог.

"Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицы. Это народ. Люди выходят со своими маленькими детьми, потому что они верят, что победят", – пояснила она, почеркнув, что любит и гордится своим народом.

Напомним, что лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти, пока не поздно.

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