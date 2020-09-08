Украинский баскетболист, выступающий за команду "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк сравнил карантин в США и Украине

По его словам в США придерживаются норм, а в Украине не очень серьезно к этому относятся - словно все равно. В частности он видел, как в США люди ответственно подходят к этому вопросу. По его словам, когда только ввели карантин в Детройде, люди около месяца сидели дома и не выходили на улицу. После послабления карантина американцы и дальше продолжают носить маски, в Украине ситуация совсем иная.

Об этом он рассказал на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), передает Обозреватель.

"Когда карантин только начался, никого на улицах не было. Все сидели дома. Так было около трех недель – месяц. Далее начали послабления. Я уже через месяц начал тренироваться на улице, а через несколько месяцев, когда нам разрешили работать в залах, я восстановил полноценную работу. Сейчас много ограничений снято, но в заведения и рестораны не пускают без масок, люди ходят на улицах в масках, стараются придерживаться всех норм", - рассказал он.

Он отметил, что существуют отличия между отношением людей к карантину в Украине и США, которые его удивили после возвращения на Родину, ведь в Украине карантин игнорируют.

"Да, я увидел (отличия – прим. ред.), как приехал. Прошелся по улице, подумал, что люди не очень знают о карантине. Культурного шока не было, но, побыв несколько дней здесь, видно, что люди не очень серьезно относятся к этому. Впрочем я считаю, что нужно придерживаться всех норм. Потому что это серьезная ситуация, с этим нельзя шутить", – резюмировал украинский баскетболист.

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