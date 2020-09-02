Журналист Айдер Муждабаев указал на признак развала России, назвав последствия

По его словам, в России начался процесс, который можно назвать последним сжатием дезинтеграционной пружины, и который приведет к развалу федерации в ныне существующих границах.

Такое мнение он озвучил для издания Апостроф в 2018 году.

«Они сейчас там упраздняют пост президента Татарстана, унижают казанских татар. Ну, пусть унижают. Казанские татары, конечно, очень долго в России живут. Но от этого они не потеряли желание быть независимыми. Я думаю, они это желание реализуют. Как только, так сразу», - заявил журналист.

Он также отметил, что также «трусануть» Россию может и Сибирь из-за этого она треснет, а Украине пока Россию трясет нужно заняться возвращением Крымом.

«Я не знаю, как конкретно она треснет. Но то, что треснет, точно. Ну, а нам надо делать так, чтобы мы себе Крым вернули», - добавил Муждабаев.

Также ранее сообщалось, что Айдер Муждабаев жестко прошелся по украинцам, выступающим в России. По его мнению, выступления украинских артистов в России - это выступления в тылу врага, поддержка политики врага и плевок в душу Украины.

По его словам, до тех пор, пока украинские артисты будут выступать на оккупированных территориях и в РФ, люди не позволят им нормально проводить концерты по всей территории Украины. Он отметил, что это выступления в тылу врага, это поддержка политики врага по Украине.

Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.