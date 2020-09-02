Дипломат Роман Бессмертный объяснил, почему возвращение Донбасса в Украину невозможно

По его словам, сейчас Украина не может реинтегрировать оккупированные территории Донбасса, поэтому следует сосуществовать с ними.

Об этом он рассказал в интервью для издания Обозреватель.

"Надо прекращать говорить о реинтеграции Донбасса, потому что она после 6 лет войны невозможна. Украина сегодня не имеет ни экономических, ни финансовых, ни армейских сил для того, чтобы вернуть эти территории. Поэтому надо принимать концепцию сосуществования", – подчеркнул он.

При этом дипломат подчеркнул, что такая позиция не означает отказ от этих территорий. Кроме того, он рассказал, что ждет предателей Украины.

"Это территория Украины, и мы ее вернем. А все, кто предал Родину, будут отвечать. Все. Здесь должна быть поставлена точка", – заявил он.

По мнению политика, следует организовать отселение жителей Донбасса, лояльных к Украине.

"Нам надо спасти их для того, чтобы они там не мучились, создать им необходимые условия и заниматься армией и оборонно-промышленным комплексом", – отметил он.

Также ранее сообщалось, что дипломат Роман Бессмертный пояснил, зачем Владимиру Путину перемирие на Донбассе. По мнению Бессмертного, перемирие на Донбассе нужно Путину, чтобы сместить акценты с ОРДЛО на Беларусь - а обстрелы на Донбассе тем временем, будут продолжаться.

Напомним, боевики понесли колоссальные потери на Донбассе в последний день лета.

Как писала Politeka, Россия отправила на Донбасс десятки машин с тайным грузом.

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