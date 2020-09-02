Глава РФ не против такой сговорчивости своего коллеги

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрался с визитом в Москву

О том, что в течении ближайших пары недель Путин и его белорусский коллега встретятся в Кремле, написал в своем телеграмм-канала главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Как я понимаю, сначала министр иностранных дел Макей приезжает в Москву, потом премьер Мишустин едет в Минск. И только потом Лукашенко приезжает на встречу с Путиным в Россию. Все в первой половине сентября», – говорится в тексте сообщения.

А вот телеграмм-канал «Кремлевский мамковед» более конкретно описал цели и последствия этой встречи. По мнению автора, Лукашенко последовательно продолжает сдавать Беларусь. В качестве доказательств он навел пару нюансов.

Так, отмечается, что репутация режима Путина в мире носит стабильно негативный характер. Последней каплей стало отравление оппозиционера и критика власти Алексея Навального, которое поставило российского президента в ряд постсоветских диктаторов. Защищать и заступаться за главу РФ чревато огромными неприятностями. В качестве примера «мамковед» привел лидера британских лейбористов Корбина, который полетел с должности после того, как стал отрицать виновность России в отравлении Скрипалей.

«Поездка Лукашенко к Путину носит алармистский характер. В перспективе это сдача суверенитета в обмен на геополитическую и военную поддержку более сильного союзника. Вариативность рокировок минимальна и вряд ли понравится национальной силовой корпорации»,– подчеркнул блогер.

Масла в огонь подливают и последние заявления самого Лукашенко. Так 1 сентября он заявил, что россияне и белоруси – народ из одного корня, а последние события показали, что Беларусь и Россия – не партнеры, а братья, у которых единая Отчизна – от Бреста до Владивостока. По мнению многих экспертов, политик уже не скрывает своих планов по слиянию с РФ.

В свою очередь блогер Эль Мюрид уверен, что не за горами новость о слиянии либо через торжественное подписание документа о полном и окончательном создании Союзного государства, либо через референдум о вхождении Белоруссии в состав России.

«Это будет в чистом виде аннексия, чуть более цивилизованная, чем можно было бы предполагать, учитывая бандитский генезис кремлевских, но суть поглощения от этого не изменится», – уверен он.

После заявления Лукашенко о том, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество от Бреста до Владивостока логично... Gepostet von Эль Мюрид am Dienstag, 1. September 2020

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев Лукашенко сняли на видео.