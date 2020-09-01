Российский публицист Александр Невзоров рассказал, как Россия поддерживает агрессивную политику в Беларуси

По мнению российского публициста, Кремль вдохнул новую жизнь, новые надежды и новую злобу в уже угасающий лукашенковский режим.

Он пояснил, что сейчас Беларусь показала, что ищет свободу от режима Лукашенко и это обстоятельство очень пугает Москву.

«Минск рассматривается как символ, где завелась свобода и Москва хочет эту свободу испугать и наставить ей кровавых фингалов на чужой территории, чтобы она никогда не смела пересекать государственную границу Российской Федерации», - пояснил Невзоров.

Также он считает, что если происходящее в Беларуси можно считать революцией, то хуже революции он не видел, ведь она слишком мирная и деликатная. Ведь, к сожалению, мир так устроен, что мирные революции никогда не приводят к кардинальным изменениям в стране.

«В Беларуси очень красивая революция, но она страшно деликатная. И напоминает она мне желание родов, но так, чтобы без схваток, без крови, без всяких там пуповин, отхода вод — вот чтобы всё это было чистенько и спортивно. Так не бывает. Она постоянно подставляет лидеров. Она выдает свою Алексиевич на допрос в Следственный комитет», - резюмировал Невзоров.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров указал на серьезный просчет сторонников аннексии Крыма.