Российский поэт и литературовед Дмитрий Быков раскритиковал реалии в современной России

По его мнению, Россия в своем нынешнем виде проходит последний круг развития, и в ближайшие пару лет ее ждут серьезные изменения.

Такое мнение он озвучил 2018 года в интервью для Лига.net.

По его словам, в России веками складывалось "общество безответственности".

"От российского народа никогда ничего не зависит, и ему это нравится. Всегда потом виновата элита. Все сваливают на очередного великого кормчего, хотя, как все мы помним, не кормчие пытают, не кормчие доносят - они в лучшем случае создают атмосферу, благоприятствующую всякой мерзости", – отметил он.

По его прогнозу Россию ждут изменения, но вряд ли они пойдут ей на пользу.

"Россия вообще очень сильно изменится в ближайшую пару лет, она проходит сейчас последний, уже откровенно пародийный круг развития. Что начнется после этого - представляю с трудом", - отметил он.



Быков также отметил, что в случае смены власти в РФ "опыт Украины не пригодится совершенно точно".

"Россия - совершенно другая страна, холодная, континентальная. У нас майданом не ограничится, наши революции сразу переходят в такую разруху в сопровождении оргий самоистребления, что лучше обойтись без выхода на улицу. А каким будет переход - гадать не берусь: остается уповать лишь на то, чтобы он не сопровождался масштабным военным поражением или чередой техногенных катастроф", - отметил он.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.