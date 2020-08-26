Журналист Айдер Муждабаев рассказал, как русский язык переносит "заразу" по всему миру

По его словам, множество русскоговорящих жителей Европейского Союза и стран, где есть большая российская диаспора, проявляют ненависть ко всем людям, кто отличается от них внешностью, национальностью, языком, и поэтому даже готовы голосовать за неонацитские политические силы.

Такое мнение он озвучил в 2018 году на своей странице в сети Facebook.

В качестве примера он привел готовность половины российских немцев отдать свое предпочтение на выборах в Бундестаг за партию расистов и ксенофобов, по сути - неонацистов.

Также Муждабаев отметил, что около 80% русскоязычных граждан Эстонии, согласно местным опросам, считают президента России Владимира Путина и саму Россию идеалом политика.

Он добавил, что сейчас на русском языке идет трансграничное зомбирование ложью, поэтому чем меньше людей будет на нем разговаривать, тем лучше будет для всего мира, ведь не будет переносчика заразы.



"Русский язык — язык великой культуры. Конечно, культуру никто не отменял. Но сейчас на русском языке превалирует не она. Русскоязычных ментальных девиантов по всему миру объединяет только язык — не национальность, не имущественный ценз, не гражданство. Русский язык стал транслятором ненависти, переносчиком фобий, пропагандистских штампов и прочей аморальной заразы по всему миру. Носителем зла и уродства, ксенофобии, имперства, шовинизма, практически любой общественной мерзости, какую ни назови", — подчеркнул журналист.

Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.