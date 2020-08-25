Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", пожаловался на жителей Донбасса

В частности, он признал, что все жители Донбасса являются украинцами и сильно отличаются от россиян.

Такое заявление он сделал 2019 года в ходе встречи со своими читателям, передает Обозреватель.

При этом Прилепин назвал жителей Донбасса сначала "украинцами", потом "хохлами".

"На Донбассе все они украинцы. Есть, конечно, реально, малороссийский характер... Мы русские, понаехали туда из России. Конечно, они сильно отличаются от россиян, честно говоря. Они, конечно, хохлы, даже донецкие", - заявил фанат "русского мира".

Также ранее сообщалось, что Захар Прилепин раскрыл секреты террористов ''Л/ДНР''. В частности, он заявил, что в ближайшем будущем Россия не намерена сдавать псевдореспублики на Донбассе, поскольку вложила в них много ресурсов.

Вместе с тем Прилепин добавил, что страна-агрессор не в восторге от взваленной на себя ноши и была бы не против отказаться от разрушенных войной территорий. Однако на нынешнем этапе она якобы не может себе этого позволить.

"Донбасс пока не собираются никуда передавать. Россия очень сильно вложилась в эти "республики": дипломатическим, материальным образом, отчасти военным. И это было бы глуповато и диковато", — сказал писатель-террорист.

Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.