Публицист Дмитрий Быков сделал неожиданный для России прогноз

По его мнению, президент Владимир Путин в любом случае в обозримом будущем будет вынужден передать власть.

Такое мнение он озвучил в интервью 2019 года для журналистов "Эхо Москвы".

"Я абсолютно уверен, во всяком случае, я надеюсь, что Путин передаст власть. Как это произойдет, по какому сценарию, я не знаю. Но по какому-то сценарию это произойдет, безусловно", – подчеркнул он.

При этом Быков указал, что такой расклад уже давно спрогнозирован, ведь на это указывает не только он, но и политологи, дипломаты и другие эксперты. При этом он отметил, что в России сложилась такая ситуация, что кто-то в любом случае должен уйти.

"Путин, Бог и Россия в тройственном союзе больше не совместимы, кто-то один должен уйти. Есть шансы у России неплохие покинуть эту триаду, есть у Бога, а есть у Путина", – заявил публицист.

Также ранее сообщалось, что Дмитрий Быков дал прогноз по судьбе аннексированного Крыма.

В частности, он считает, что аннексированный РФ полуостров Крым больше не вернется Украине. По его мнению, даже если Крым вернется в Украину - его прежнего не будет, ведь он себя плохо чувствует и фактически загублен.

При этом, поэт признался, что ностальгирует по Крыму, ведь пока не желает ехать туда из-за российской аннексии.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.