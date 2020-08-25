Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев разгромил миф российских либералов об Украине

По его словам, даже либеральные (защитники свободы - прим.ред.) российские журналисты считают Украину провинцией, хотя на самом деле все наоборот.

Такое мнение он озвучил 2017 года в интервью для украинских СМИ.

"В России об Украине есть такое представление, что все-таки это провинция и деревня. Это смешно, потому что, на самом деле, наоборот. Это какой-то перевернутый мир. И вот приезжает журналист этот в Украину и говорит: "Надо же, я зашел в кафе, спросил по-русски кофе и меня никто не ударил, меня не оскорбили. Украинцы не кусаются, у них нет рогов, нет копыт. Они вообще могут даже по-русски ответить. Ничего себе". Это рассказывает либеральный журналист своей российской публике", - заявил Муждабаев.

По его словам, это стыдно и глупо, ведь на самом деле именно то, что происходит в России можно назвать деревней, ведь там нет равноправия и отсутствует свобода слова.

Также ранее сообщалось, что Айдер Муждабаев жестко прошелся по украинцам, выступающим в России. По его мнению, выступления украинских артистов в России - это выступления в тылу врага, поддержка политики врага и плевок в душу Украины.

По его словам, до тех пор, пока украинские артисты будут выступать на оккупированных территориях и в РФ, люди не позволят им нормально проводить концерты по всей территории Украины. Он отметил, что это выступления в тылу врага, это поддержка политики врага по Украине.

Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.