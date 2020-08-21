В Москве под здание ФСБ силовики не позволили провести россиянам акцию в поддержку Алексея Навального
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала "Радио Свобода" с места событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как только люди начинали что-то говорить на камеру, их сразу же оттесняли силовики, но одной женщине удалось высказаться больше всех.
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По ее словам, ситуация в РФ не лучше, чем в Беларуси, но жители республики поняли это и вышли на протесты, в отличие от россиян.
"Опять 60-е годы, когда шесть человек садились на площадь Красную, чтобы танки не входили в Чехословакию. Сейчас опять то же самое. Выходят единицы. Мы еще не поняли, что мы в г*вне. Белорусы поняли, что они в г*вне – вышли. А у нас еще не поняли. И веселятся… Чему веселиться?", – высказалась женщина.
Речь россиянки внезапно прервали правоохранители, которые взяли ее под руки и увели.
Тех, кто пришел на Лубянку с плакатом или просто высказывал свое мнение, задерживали. В автозаке оказались по меньшей мере пять человек.
Алексей Навальный— российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России.
Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией».
Напомним, Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа: «Паразиты»
Как сообщала Politeka, осунувшийся Путин на лодке напугал россиян: "Врач прописал..."
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