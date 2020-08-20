Российский писатель, бывший террорист "ДНР" Захар Прилепин озвучил преступное предложение

В частности, он призвал к проведению "референдума" на Донбассе касательно "выхода Донбасса из состава Украины". Его слова тут же бросились цитировать российские и подконтрольные террористам "Л/ДНР" средства массовой информации.

Об этом он заявил во время встречи с читателями в Москве 2019 года, передает Обозреватель.

"Я всегда, когда выезжал в Европу, говорил: "Ребята, если вы так верите в антидемократичность событий на Донбассе, приезжайте, давайте проведём там самый прозрачный в мире референдум, и вы тогда увидите, что 85% населения Донбасса проголосует за отделение от Украины", – заявил он.

При этом Прилепин разразился угрозами якобы такие референдуми произойдут на всей территории Украины.

"Это повлечет колоссальные последствия. Потом выяснится, что и в Харькове подобный референдум можно провести, и там тоже будут результаты, которые не устроят ни США, ни киевскую власть", - резюмировал скандальный Прилепин.

Также ранее сообщалось, что Захар Прилепин раскрыл секреты террористов ''Л/ДНР''.

В частности, он заявил, что в ближайшем будущем Россия не намерена сдавать псевдореспублики на Донбассе, поскольку вложила в них много ресурсов.

Вместе с тем Прилепин добавил, что страна-агрессор не в восторге от взваленной на себя ноши и была бы не против отказаться от разрушенных войной территорий. Однако на нынешнем этапе она якобы не может себе этого позволить.

Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.