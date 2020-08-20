Известный украинский журналист Айдер Муждабаев жестко прошелся по украинцам, выступающим в России
По его мнению, выступления украинских артистов в России - это выступления в тылу врага, поддержка политики врага и плевок в душу Украины.
Такое мнение он озвучил 2017 года в эфире программы на телеканале ZIK, передает Обозреватель.
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"В России гастроли украинских артистов воспринимают как то, что известные люди Украины поддерживают политику России в отношении Украины", -заявил Муждабаев.
По его словам, до тех пор, пока украинские артисты будут выступать на оккупированных территориях и в РФ, люди не позволят им нормально проводить концерты по всей территории Украины. Он отметил, что это выступления в тылу врага, это поддержка политики врага по Украине.
"Ведь на самом деле, это выступления украинских артистов в тылу врага, это поддержка политики врага по Украине, поэтому я считаю, что это пренебрежение к тем людям, которые погибли и погибают до сих пор. Это плевок в душу Украины, это работает на разрушение нашей страны", - подытожил Муждабаев.
Также, по его словам, наши артисты врут, что ездят в Россию не за деньгами, а чтобы "нести украинскую культуру".
Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.
Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.
Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.