В Беларуси продолжается общенациональная забастовка работников крупнейших предприятий

В последние дни людей запугивют задержаниями, увольнениями, персональными санкциями, причем не только руководство заподов и фабрик, но даже сам президент страны Александр Лукашенко и члены правительства передает Politeka.net.

Однако люди не сдаются, более того, к проходным предприятий приходят обычные граждане, чтобы поддержать их.

Чем такая акция закончилась в Бресте на завоже «Гефест-техника», показали на записи в телеграмм-канале NEXTA Live.

К людям вышел охранник завода и предупредил, что за заводом находится ОМОН, который «ждет провокаций», чтобы начать всех задерживать.

При этом он подчеркивает, что солидарен с протестующими, однако просит не создавать толпу и уйти от греха подальше. Чтобы не подставлять сотрудников предприятия и не навлекать на них неприятности.

Как видно на кадрах, люди с пониманием отнеслись к его просьбе и ушли от проходной.

Сами работники завода, сообщает автор, запуганы. Десятки из них бегом ушли на автобус, чтобы разъехаться по домам.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей прямо заявил людям, что если они выйдут на протесты, то обратно их никто не примет и «возиться с ними никто не будет».

Мы также рассказывали о том, что сотрудников Белорусской гостелерадиокомпании, которые вышли на протесты против фальсификации выборов, массово увольняют, а вместо них за огромные деньги наняли российских пропагандистов, два самолета с которыми приземлились в Минске.

Напомним, ситуация в Беларуси накаляется, рабочие идут на отчаянный шаг.

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