Российский поэт Дмитрий Быков высказал мнение, что Россия никогда не станет цивилизованной страной
По его словам, любые протесты заканчиваются для россиян достаточно плачевно - прессуют лишних и ненужных, а ОМОН идет на безоружных. Он также добавил, что в России так происходит, что люди, идущие на марши или выходят на протесты, а попадают в тюрьму.
Такое заявление, в форме стиха, он сделал 2020 года в своем блоге на страницах издания Обозреватель.
При этом он добавил, что в мире все, что связано с Россией воспринимают отрицательно, а их марши не считают чем-то серьезном, ведь колличество россиян, которые на них выходят, слишком маленькое.
К Волочковой домой экстренно прибыла помощь: что произошло и кадры спасения
Ужесточение карантина, падение доллара и льготы для украинок – главное за ночь
«Боже, это отвал всего»: Квартал 95 произвел фурор кадрами со съемок «Папика», Петрожицкая сразила видом
Заворотнюк с пятнами на лице и теле удивила внешностью, новое фото: "Очень хотела избавиться"
"Сегодня Россия на важном рубеже, отметь его, историк бледнолицый: ведь слово "русский" кое-где уже считают отрицательной частицей. Весь мир уже привык за двадцать лет, к России с осторожностью приблизясь, что где русский мир — там мира не было и нет, что где русский бизнес — то не бизнес… Пора оставить скучные попытки определить российский вкус и цвет: Россия — место, где всего в избытке. Того, что надо, — не было и нет", - отметил он.
Также ранее сообщалось, что Дмитрий Быков дал прогноз по судьбе аннексированного Крыма.
В частности, он считает, что аннексированный РФ полуостров Крым больше не вернется Украине. По его мнению, даже если Крым вернется в Украину - его прежнего не будет, ведь он себя плохо чувствует и фактически загублен.
Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.
Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.
Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.