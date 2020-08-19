Российский поэт Дмитрий Быков высказал мнение, что Россия никогда не станет цивилизованной страной

По его словам, любые протесты заканчиваются для россиян достаточно плачевно - прессуют лишних и ненужных, а ОМОН идет на безоружных. Он также добавил, что в России так происходит, что люди, идущие на марши или выходят на протесты, а попадают в тюрьму.

Такое заявление, в форме стиха, он сделал 2020 года в своем блоге на страницах издания Обозреватель.

При этом он добавил, что в мире все, что связано с Россией воспринимают отрицательно, а их марши не считают чем-то серьезном, ведь колличество россиян, которые на них выходят, слишком маленькое.

"Сегодня Россия на важном рубеже, отметь его, историк бледнолицый: ведь слово "русский" кое-где уже считают отрицательной частицей. Весь мир уже привык за двадцать лет, к России с осторожностью приблизясь, что где русский мир — там мира не было и нет, что где русский бизнес — то не бизнес… Пора оставить скучные попытки определить российский вкус и цвет: Россия — место, где всего в избытке. Того, что надо, — не было и нет", - отметил он.

Также ранее сообщалось, что Дмитрий Быков дал прогноз по судьбе аннексированного Крыма.

В частности, он считает, что аннексированный РФ полуостров Крым больше не вернется Украине. По его мнению, даже если Крым вернется в Украину - его прежнего не будет, ведь он себя плохо чувствует и фактически загублен.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.