Белорусы должны применить свои санкции к Александру Лукашенко
Такое мнение озвучил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько в интервью "Обозревателю".
По его словам, для исполнителя обязанности президента Беларуси это будет сильнейшим ударом.
"Санкции от избирателей, граждан, налогоплательщиков страны. Общенациональная забастовка, которая сейчас набирает мощь, это сама сильная санкция в отношении режима Александра Лукашенко", - отметил политик.
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Лебедько уверен, что, прекратив, платить налоги и пошлины, белорусы нанесут режиму Лукашенко значительный вред.
"Отказаться давать деньги этой власти, этому режиму. Это самое мощное оружие. Конечно, мы говорим о том, что сейчас нужно очень избирательно относиться к тем финансовым проектам, которые работают в Беларуси. Нельзя допустить, чтобы на деньги, которые идут из Европейского Союза, закупались гранаты, которыми потом убивают людей", - заключил политик.
Ранее политолог Александр Шпаковский, близкий к администрации президента Беларуси, озвучил мнение, что после подавления протестов в Беларуси у Лукашенко могут признать аннексированный у Украины Крым российским.
По его словам, это "вопрос времени".
Также мы сообщали, что журналист Юрий Бутусов призвал немедленно разорвать отношения с режимом Александра Лукашенко. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "может сам лично дружить с Лукашенко, но не имеет права так позорно представлять интересы Украины, отказываясь называть своими именами то, что происходит"
Напомним, у Лукашенко перешли к прямым угрозам бастующим рабочим.
Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.
Также Politeka писала, что Лукашенко вытер ноги об интересы Украины.