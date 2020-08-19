Украинский журналист Айдер Муждабаев резко обратился к россиянам

В частности, он рассказал россиянам о лингвистических "маркерах" уважительного отношения к Украине. Он также добавил, что российские политики и публицисты даже не замечают имперства в себе, их надо лечить от этой болезни - имперского проклятья. Это обращение было сделано на Форуме свободной России 2018 года, передает Обозреватель.

"Многие российские либеральные политики, публицисты даже не замечают имперства в самих себе, в каких-то мелочах. Мне кажется, что если мы хотим лечить Россию от имперского проклятия, то мы должны все-таки каждый начать с себя", - сказал Муждабаев, раскрывая тему.

Среди таких маркеров имперского отношения к Украине, от которых он для начала предложил отказаться российским либералам, были просьбы: перестать говорить "на Украине", поскольку это "политический предлог"; правильно ставить ударение в слове "украинский"; писать без дефиса первое слово в словосочетании "крымскотатарский народ".

По словам Муждабаева, когда российский политик, публицист не следует данным правилам, для украинцев – это маркер его неуважительного отношения к Украине в целом.

Также ранее сообщалось, что Айдер Муждабаев рассказал, как сменить путинский режим в России. По его мнению, путинский режим можно убрать в том случае, если россияне начнут бойкотировать любые выборы в России. Ведь они должны прекрасно понимать, что честных выборов в РФ быть не может.

Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.