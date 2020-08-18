Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который сбежал в Москву,  выступил с наглым заявлением

В частности, он заявил о том, что если Украина не станет "русской", то ее якобы постигнет гибель и разделение между ближайшими соседями, включая Венгрию.

Такое заявление он сделал в 2019 году, передает Обозреватель.

Юрий Кот

Пропагандист добавил, что такой сценарий, по его мнению, мог реализоваться раньше, однако этому мешал русский вектор движения Украины.

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"Раньше такого мы даже представить не могли, пока в украинской политике было русское начало. Никто даже рта не мог открыть, чтобы сказать что-нибудь по поводу территориальных претензий и уж тем более по поводу раздачи паспортов нашим гражданам. Но это сейчас происходит объективно, потому что в нашей политике нет русского начала. Утверждаю: если Украина в результате этих процессов вновь не станет русской, ее просто не будет. Партнеры разорвут на части", — в очередной раз впал в маразм Кот.

украина флаг

Также ранее сообщалось, что Кот заявил, что якобы в Украине процветает антисемитизм, нацизм и фашизм из-за русофобских настроений общества. Кроме того, он уверен, что Украина как государство не должна существовать отдельно от России.

"Мы - один народ, одна страна в результате будем. И раньше были, и потом будем. Да, сейчас у нас такой период, странный период, когда появились наши западные партнеры и начали нас учить, как родину любить. Это тоже пройдет, ребята!" - нагло высказался Кот.

Напомним, что скандальный Кот разразился бредовым заявлением об Украине.

Как сообщала Politeka, скандальний Кот высмеял украинский язык

Также Politeka писала, скандальный Кот отметился бредовым заявлением о "друзьях" Украины.