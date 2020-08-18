Российский писатель, бывший террорист "ДНР" Захар Прилепин раскрыл секреты террористов ''Л/ДНР''

В частности, он заявил, что в ближайшем будущем Россия не намерена сдавать псевдореспублики на Донбассе, поскольку вложила в них много ресурсов.

Такое мнение он озвучил 2019 года, передает Обозреватель.

По его словам, речь идет не только о деньгах, но и о военной и других способах поддержки террористов.

"Донбасс пока не собираются никуда передавать. Россия очень сильно вложилась в эти "республики": дипломатическим, материальным образом, отчасти военным. И это было бы глуповато и диковато. Это потом безобразным образом сказалось бы на репутации нашей власти, если они возьмут и сдадут эти "республики", — сказал писатель-террорист.

Вместе с тем Прилепин добавил, что страна-агрессор не в восторге от взваленной на себя ноши и была бы не против отказаться от разрушенных войной территорий. Однако на нынешнем этапе она якобы не может себе этого позволить.

"Они, конечно, не очень в восторге от Донбасса. Донбасс сам себя навязал нашей России, глубоко капиталистической стране, олигархической. Донбасс себя навязал, он сказал, что вот мы есть, и вы от нас никуда не отвертитесь. И они вынуждены с этим иметь дело. Конечно, если бы была возможность, они бы его спихнули обратно в Украину. Но возможности такой нет", — подчеркнул преступник.

Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.