Стало известно об особенностях издевательств над пленными украинцами в Беларуси
В частности, украинский правозащитник Константин Реуцкий, который был задержан 12 августа в Минске, рассказал об издевательствах в изоляторе Беларуси.
По его словам, всех иностранцев, особенно из Украины, подозревают в шпионаже и в организации массовых беспорядков, поэтому силовики относятся к ним "весьма неприветливо", передает Обозреватель.
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"Силовики Беларуси видят в украинцах одну из самых больших угроз, поэтому, увы, часто избивают с особой жестокостью. Один участник протестов был избит так, что уже несколько дней находится в довольно тяжелом состоянии в минской больнице. Просто потому, что упомянул, что он гражданин Украины", – сказал Реуцкий.
Правозащитник отметил, что еды не было совсем, а воду давали, но не всегда сразу.
"Это было некое проявление милости. В туалет несколько часов не пускали: "С…те в штаны". Потом все-таки стали выводить. Сначала делали это так, чтобы максимально унизить: двое омоновцев заламывали руки, вдавливая человека едва ли не лицом в асфальт, тащили в туалет", – вспомнил он.
Реуцкий добавил, что к задержанным женщинам относились хоть и лучше, но не гнушались их избивать.
"Но одну уже немолодую женщину, подозреваемую в том, что она координатор женской мирной акции, проходившей в тот день, когда она пыталась взывать к совести полицейских и говорила, что они воюют против собственного народа, тоже начали избивать – лицом о железный забор, резиновой дубинкой по спине и голове", – заявил правозащитник.
Напомним, Лукашенко вытер ноги об интересы Украины: "отныне Минские соглашения невозможны".
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