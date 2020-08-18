Российский чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр фигурист Александр Жулин высказался о протестах в Беларуси

В частности, он заявил о страхе в связи с событиями в Беларуси. По его мнению, России выгодно, чтобы Александр Лукашенко остался на посту президента страны. Он также продемонстрировал пренебрежение к позиции граждан Беларуси.

Такое мнение он озвучил для журналистов издания Sport24.

"Да, можно кричать: "Долой Лукашенко". Но это очень опасно… Я понимаю, что сами белорусы хотят перемен. Они не хотят жить в стране, где все предсказуемо. Я был в Беларуси, там очень чисто. Да, не шикуют, это такой "совок". А представьте, что все раздербанят в Беларуси, Лукашенко уберут! А потом поставят человечка прозападного! И что мы получим? Мы получим ракеты под боком, не пойми что будет происходить! Надо это как-то все мирно разрулить. Но это мои мысли, я не политик", - отметил чемпион.

Также ранее сообщалось, что российская чемпионка Александра Бойкова призналась, что долго не хотела писать плохой пост о Крыме, однако поездка на полуостров ее "добила окончательно".

Бойкова написала, что ее поразила жуткая бедность городков, через которые пришлось проехать во время этой поездки. Кроме того, она написала и о том, что на оккупированном полуострове "нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам, там просто нечем заняться".

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что чемпион мира Журавлев рассказал, почему Крым предал Украину.