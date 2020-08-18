Александр Лукашенко не хочет уходить, так как за 26 лет полностью вошел в образ "Батьки"

Об этом в своем блоге для Эхо Москвы пишет российский обозреватель Антон Орехъ, передает Politeka.

По мнению журналиста, президент Беларуси на полном серьезе считает, что все девять миллионов белорусов – его "дети", которые никогда не повзрослеют и всю жизнь должны делать то, что он скажет.

На данный момент, считает Орехъ, Александру Лукашенко кажется, что его предали и бросили.

"Остались только странные соседи в бронежилетах и шлемах на голове", – пишет обозреватель.

Также Антон Орехъ высказал предположение, что Лукашенко не знает реальной картины, происходящей в Беларуси.

"Вряд ли он изучает канал Nexta и другие каналы в Телеграме, не думаю, что они читает сайты и соцсети. Скорее всего, ему на стол кладут папочки с подборкой материалов, дайджестами прессы и социологией", – считает российский журналист.

То же самое, убежден автор, происходит и с оповещением о международных делах Владимира Путина. Поэтому, российский лидер и думает, что в Беларуси не народный бунт, а "проплаченный Майдан".

"И тогда какой вариант остается? Правильно – звонок Путину. Которому точно так же приносят папочки и дайджесты и который думает, что в Белоруссии проплаченный Майдан, эмиссары из-за рубежа и Навальный. И надо это обязательно придушить. Можно по крымскому образцу, можно как в Донбассе. Белорусам придется тяжко. Но Лукашенко это в итоге все равно не спасет. А попутно приблизит еще и закат Владимира Владимировича", – подытожил Антон Орехъ.

Politekа писала, что Александр Лукашенко во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей заверил одного из присутствующих, что "не будет бить", однако заставил его опустить телефон. Да, на записи можно услышать, как Лукашенко после выступления перед работниками кричат: "Застрелись, офицер!". После этого Лукашенко вместе с охраной подошел к людям и обратился к одному из присутствующих, заверив, чтобы "избивать не будет".

Визит президента Александра Лукашенко на Минский завод колесных тягачей обещает стать самым скандальным по части циничных заявлений.

Так, выступая перед рабочими, сначала он заявил о том, что никуда не уйдет со своего поста, как бы народ не протестовал, а затем и вовсе оправдал силовиков, которые устроили пытки задержанных белорусов в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

"Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно… На Окрестила 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали. На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?", – заявил Лукашенко.

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