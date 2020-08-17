Украинский драматург и художник Лесь Подервянский раскритиковал российское общество

По его словам, в основе имперских проявлений россиян лежат глубоко скрытые комплексы, потому что где-то в глубине души они чувствуют, что живут в г**не, что все плохо, и должна быть какая-то компенсация".

Такое мнение он озвучил для журналистов Обозревателя в 2018 году.

"У русских существует только одна парадигма: ты либо раб, либо враг. Другой не существует. Это, видимо, кроется в ментальности. Русские всегда с презрением относятся ко всем другим народам. У них все "хохлы", "жиды", "чернож*ие", "хачи", и прочее. При этом они абсолютно без всяких оснований считают себя высшей расой ", - считает художник.



По его мнению, в основе всего этого лежат глубоко скрытые комплексы, потому что "где-то в глубине души русские чувствуют, что живут в г**не, что все плохо, и должна быть какая-то компенсация".

"Глубоко больное общество, глубоко больной народ. Вообще, это проблема психиатрии, даже не психологии", - напоследок отмечает Лесь Подервянский.

Также ранее сообщалось, что Лесь Подервянский рассказал, почему российский народ никогда не изменится.

Писатель считает, что президент России Владимир Путин не делает ничего, что не нравилось бы народу. Он также отметил, что главным отличием россиян от украинцев является то, что россияне являются рабами, а украинцы всегда рвались к свободе.

Кроме того, писатель объяснил, что россияне всегда будут испытывать ненависть к свободным людям, ведь сами являются по своей сути - рабами.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.