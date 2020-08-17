Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев рассказал, как сменить путинский режим в России
По его мнению, путинский режим можно убрать в том случае, если россияне начнут бойкотировать любые выборы в России. Ведь они должны прекрасно понимать, что честных выборов в РФ быть не может.
Такое мнение он озвучил 2017 года в блоге для издания "Обозреватель".
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"Поэтому я считаю, что в принципе в России при нынешнем режиме никаких выборов быть не может. Все эти выборы – это всего лишь декорация, абсолютный фарс. И чем быстрее и чем большее количество людей в России это поймет и станет протестовать в любых иных формах, тем быстрее произойдет смена путинского режима в России. Сменить его путем выборов невозможно, это стало ясно", - отметил журналист.
Также тот добавил, что часть самых упертых российских либералов, которые боятся потрясений, как они выражаются, хотят дать какие-то гарантии Путину, его окружению, но это не сработает.
"Моська не может давать гарантий слону. Пока режим Путина силен как слон, и Моська вокруг него только пляшет", - написал Муждабаев.
По его словам, когда массы людей выйдут на улицы и будут протестовать против Путина по всей России и, главное, в Москве, только тогда этот призыв может повлиять. Никаких других вариантов для смены режима в России нет.
Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.
Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.
Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.