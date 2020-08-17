"Разве можно их так жестоко бить?"

Александр Лукашенко, подавляя протесты, расправляется с интеллектуальной элитой страны

Такое мнение озвучил на своем канале в Youtube украинский политический деятель, экономист и политолог Олег Соскин, передает Politeka.

"Это надо быть каким монстром, чтобы свое молодое поколение убивать? Самые лучшие выходят на протесты. Те, которые не хотят быть рабами. Разве можно их так жестоко бить, терзать, бросать в СИЗО? Это неандертальцем надо быть", – возмущается он.

Поэтому, считает Соскин, такого человека как Лукашенко на посту президента в Беларуси терпеть не будут.

"Думаю, белорусы нам пилотный проект покажут: как от диктатуры избавляться. Какие айтишники там есть! Что они не могут убрать этот щит китайский, который сломал интернет в Беларуси", – добавил Олег Соскин.

Politeka сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко повторяет судьбу бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича. Такое мнение высказала журналистка и жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман.

Она отметила, что в недавнем интервью Дмитрию Гордону Лукашенко акцентировал на том, что никогда не повторит судьбу украинского президента и не убежит.

"Из всех лидеров разных стран Лукашенко, сознательно или нет, уже тогда примерил на себя биографию именно Януковича. И сейчас он совершает его же роковые ошибки", - считает журналистка.

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова провел переговоры с Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора, лидеры государств обсудили ситуацию в Беларуси.

Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам.

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

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